Bruggen gestremd door harde wind

Storm onderaan het keizersbolwerk in Vlissingen. (foto: Felix Antheunisse via Omroep Zeeland Flickr)

Ook in Limburg en Brabant blijven bruggen en sluizen gesloten. Rijkswaterstaat meldt aan Omroep Brabant dat bruggen en sluizen - als ze eenmaal open zijn gezet - door de harde wind mogelijk niet meer sluiten. Daarom is deze voorzorgsmaatregel genomen.

Voor automobilisten zijn er geen gevolgen. Zij kunnen gewoon over de sluizen blijven rijden. De maatregel komt zo'n één à twee keer per jaar voor.

Wel open, niet meer dicht

De maatregel geldt ook voor de Volkeraksluis, net buiten de provincie. Volgens Rijkswaterstaat kunnen de bruggen wel open, maar sluiten ze mogelijk niet meer. "Zo'n brug kan uit het lood raken en dan ontstaat er schade aan de brug", meldt een woordvoerder. Er wordt per brug bekeken wanneer de brug weer bediend kan worden. Rijkswaterstaat verwacht dat de problemen in Zeeland niet lang gaan duren. "We zien de problemen vooral in noordelijke richting verplaatsen."

