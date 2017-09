Veel Zeeuwen kunnen hun asbak wel verkopen

Tweedehands asbakken aangeboden op Marktplaats.nl (foto: Omroep Zeeland)

Aan het onderzoek deden 9376 Zeeuwen mee. Omgerekend naar absolute getallen: er rookten in Zeeland in 2012 naar schatting nog 65.000 Zeeuwen van 19 jaar en ouder. Bij het laatste onderzoek in 2016 was dat aantal gezakt naar 56.000 mensen, dus 9000 rokers minder in vier jaar.

De enquête van de GGD-Zeeland, die iedere vier jaar onder de naam Gezondheidsmonitor wordt gehouden, betreft alleen personen van 19 jaar en ouder. In de cijfers is dus niet zichtbaar in welke mate personen tot en met 18 jaar roken. Eerder dit jaar bleek uit onderzoek van het CBS, het RIVM en het Trimbos Instituut dat juist jongeren in ons land iets meer zijn gaan roken.

Ranglijst

Vlissingen en Tholen

In Vlissingen en op Tholen wordt veruit het meeste gerookt (27 procent van alle personen van 19 t/m 64 jaar). Bijna het dubbele van de inwoners van Kapelle (14 procent). De sterkste dalingen in vier jaar tijd vertonen de cijfers van Sluis, Borsele en Schouwen-Duiveland. Alleen in Goes is er een lichte stijging te zien.