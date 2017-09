Joekel van een tonijn ligt bij vishandel in Breskens

De Bressiaander kocht de tonijn op een veiling in Denemarken. Zonder kop weegt hij 206 kilo en hij is zo'n 4,5 meter lang. Hoeveel hij ervoor heeft betaald wil De Houck niet zeggen, maar in de radio-uitzending vertelt hij dat de tonijn van vorige week 87,50 euro per kilo opleverde. "Die tonijn woog 210 kilo, dus dat was een vis van 18.375 euro."

"Deze vis is gelukkig iets goedkoper, met die prijzen had ik hem niet meer kunnen verkopen", vertelt De Houck. Een koper vinden kostte geen moeite. "Binnen een paar minuutjes was ik hem kwijt aan een groothandel in Brabant. Die zal de tonijn onder zijn klanten verdelen, dus waarschijnlijk ligt de vis straks in stukjes in verschillende restaurant in Brabant en Zeeland. Maar waar precies, dat is nog even afwachten."

De tonijn weegt, zonder kop, 206 kilo. (foto: Mike de Houck)

Strenge regels

De grote roofvis is in de jaren zestig uit de Noordzee verdwenen door overbevissing. Maar nu zwemt hij er weer rond. Waarschijnlijk komt dat door de strenge regels voor het vangen van tonijn.

Er is een strikt quotabeleid gevoerd, er is een minimummaat ingesteld (30 kilo) en illegale visserij is teruggedrongen. Ook wordt er onderzoek gedaan waarbij tonijnen worden gemerkt en er DNA-monsters worden genomen, om te bepalen waar de vissen vandaan komen.

De blauwvintonijn is de grootste tonijnsoort te wereld en kan meer dan drie meter lang worden. De roofvis zwemt met gemak 70 kilometer per uur en kan tienduizenden kilometers ver zwemmen. Het dier wordt dan ook weleens de 'Ferrari van de oceanen' genoemd. Het gewicht van de vissoort kan oplopen tot 680 kilo. Er zijn twee tonijnfamilies. Een komt vooral voor in de Golf van Mexico, de ander in de Middellandse Zee. In Japan is de vis zeer gewild door sushirestaurants. Vanwege overbevissing is de blauwvintonijn geclassificeerd als bedreigde diersoort.

De vorige keer dat er een tonijn in Zeeland belandde ging het overigens om een aangespoeld kadaver. De dode tonijn van een meter of twee werd begin augustus gevonden op het strand bij de Brouwersdam.

