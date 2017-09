Al 11.000 euro om te procederen tegen Brouwerseiland

Meer dan verwacht

De crowdfunding startte 8 september en sindsdien hebben al 489 mensen een donatie gedaan. "Het gaat veel harder dan we verwacht hadden", vertelt Robbert Trompetter van ZMf. De milieufederatie denkt dat de procedures tot 2019 kunnen duren en zo'n 30.000 euro zullen kosten. Daarvan hopen ze minimaal de helft, 15.000 euro, op te halen met crowdfunding.

Brouwerseiland is een project van projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer 13 eilanden opspuiten en daar 325 vakantievilla's op bouwen. Ook moeten er winkeltjes komen en horeca. Natuurorganisaties protesteren vanwege de veronderstelde aantasting van de natuur en verstoring van de vogels in de buurt. Surfers zijn bang dat door de bebouwing een deel van de wind wegvalt en ze hun surfspot kwijtraken.

Zo moet Brouwerseiland eruit komen te zien (foto: Zeelenberg Architectuur)

Tegen de komst van Brouwerseiland was tot nu toe veel verzet. In maart vormden zo'n zeshonderd tegenstanders een menselijk lint op de Brouwersdam. De gemeenteraad van Schouwen-Duiveland stemde in juni in met de plannen.

Beloning

De ZMf procedeert samen met Bescherm de Kust waarin onder andere Natuurmonumenten, surfers en lokale natuurverenigingen zitten. Wie een bedrag doneert, krijgt een beloning. Afhankelijk van de hoogte van de donatie kun je dingen krijgen als een 'mooie foto van het onderwaterleven in de Grevelingen' of 'een prachtige Zeeuwse natuurexcursie'.

In maart vormden tegenstanders een menselijk lint tegen de komst van Brouwerseiland (foto: Omroep Zeeland)

