Aantal eenzame ouderen fors gestegen in Zeeland

Toename eenzaamheid onder ouderen (foto: Omroep Zeeland)

Meer ernstig eenzame ouderen

Het aantal zeer eenzame ouderen is gestegen van 6800 in 2012 naar 9300 afgelopen jaar. Dat betekent 2500 mensen méér dan in 2012. Onder volwassenen tussen de 19 en 64 jaar is de eenzaamheid met 42 procent vrijwel gelijk gebleven in vergelijking met vier jaar eerder.

Eenzaamheid onder 65-plussers in Zeeland

Eenzaamheid onder 65-plussers in Zeeland 2012 2016 Matig tot zeer ernstig eenzaam 49% 53% Zeer ernstig eenzaam 9% 11% Emotioneel eenzaam (missen van een goede vriend(in)) 30% 34% Sociaal eenzaam (missen van relaties met buren, mensen met zelfde interesses) 50% 54%

Ouderensoos

Marie-Louise Verhagen en Ingrid Pauwels organiseren als vrijwilligers elke week een middag voor ouderen in Sint Jansteen. De middagen worden door de ouderen in het dorp erg gewaardeerd. Ze noemen zichzelf niet eenzaam, zijn nog goed ter been, maar de ouderensoos in Sint Jansteen zorgt voor net dat beetje meer gezelligheid in de week.

"We proberen veel activiteiten op te zetten", zegt welzijnswerker Ellen Verstraten van Hulst voor Elkaar, "maar het lost de eenzaamheid niet helemaal op natuurlijk."

Eigen netwerk leren opbouwen

Alle gemeenten organiseren activiteiten voor ouderen. Zo faciliteert Hulst niet alleen de ouderensoos in Sint Jansteen, maar organiseert ook eetprojecten, boodschappenhulp en maatjes. "Maar vooral ook proberen we mensen zelf te activeren, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen", zegt welzijnswerker Ellen Verstraten van Hulst voor Elkaar. "Op die manier breiden mensen hun eigen netwerk uit."

"Er kwam eens een vrouw, voor wie onze ouderensoos het enige moment in de week was, dat ze onder de mensen was", vertelt Marie-Louise Verhagen, "Daar doen we het voor."

Ranglijst

De problemen zijn verhoudingsgewijs het grootst in de gemeente Sluis. Waar 16 procent van alle 65-plussers zegt ernstig tot zeer ernstig eenzaam te zijn. Het gaat om 1005 mensen. Dat waren er in 2012 nog 'maar' 746. Maar in de gemeente Veere is de toename het sterkt, van 5 procent in 2012 naar 12 procent in 2016. In absolute cijfers een toename van 234 in 2012 naar 655 in 2016.

Iedere vier jaar zet de GGD een grootschalig gezondheidsonderzoek op. Veel van de vragen zijn hetzelfde als bij de GGD's in de rest van Nederland, zodat de cijfers vergeleken kunnen worden. Aan het Zeeuwse onderzoek deden in totaal 9376 mensen deel, van 19 jaar en ouder.