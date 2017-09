Onderzoek naar gladde tegels Middelburg: 'Haast moet je niet hebben!'

De zwart-witte tegels voor de Albert Heijn in Middelburg (foto: Gemeente Middelburg)

Voor de ingang van de supermarkt aan de Pottenbakkerssingel legde de gemeente zwart-witgeblokte tegels om een duidelijker verschil te maken tussen het fiets- en voetgangersgedeelte. Vlak voor de zomervakantie zijn de tegels gelegd. Volgens de gemeente liggen dezelfde tegels ook in Roermond, waar geen problemen zijn.

Met nat weer ben ik daar op m'n nette schoenen ook al een paar keer bijna in de spagaat gegaan, haast moet je daar niet hebben!" Corné de Klerk reageert op Facebook

Ondernemers lieten aan de gemeente weten dat het opvallend veel fietsers zijn die vallen. Waardoor dat komt, weet de gemeente niet. "We bekijken nu of de stroefheid wel aan de norm voldoet. Het kan zijn dat er een fout zit in de serie tegels die daar is gelegd", reageert Peter Wisse van de gemeente. Ook een onafhankelijk bureau kijkt of de tegels die bij de Pottenbakkerssingel liggen aan de norm voldoen.

Op Facebook wordt veel gereageerd op het bericht van de gemeente. "Erg vreemde tegelkeuze voor bestrating op een deel dat niet overdekt is. Met nat weer ben ik daar op m'n nette schoenen ook al een paar keer bijna in de spagaat gegaan, haast moet je daar niet hebben!", reageert Corné de Klerk. "Zal wel net zo goed over nagedacht zijn als de afvalproef binnenstad met maar tien zakken per maand... Schaam me dat ik hier woon."

Niet blij met onderzoek

Anderen vinden het belachelijk dat de gemeente een onderzoek is begonnen. "Door meerderen is er bij de Gemeente aangegeven waar de manco's zitten. Nee, er wordt niet naar de mensen geluisterd, liever geeft men gemeenschapsgeld uit aan onderzoeken die hetzelfde resultaat zullen geven", schrijft Grace van Dalen-Nanlohy.

De gemeente benadrukt dat het onderzoek zich richt op het vinden van een oplossing. "Wellicht kunnen we de tegels behandelen waardoor de valpartijen voortaan uitblijven. Dat bespreken we onder meer met de fabrikant."