Prinses Beatrix opent nieuw gebouw COVRA

Het gebouw bestaat uit drie betonnen opslagloodsen, met ieder plaats voor 2000 containers met verarmd uranium. Het gebouw is ontworpen om het afval minstens 100 jaar op te kunnen slaan, zonder dat er straling naar buiten lekt. Zo zijn de buitenmuren van 70 centimeter dik beton en ligt er op het betonnen dak een grasmat met een laag aarde.

We verwachten hiermee zeker zo'n 15 tot 20 jaar vooruit te kunnen. En het gebouw is zo gebouwd, dat we relatief gemakkelijk kunnen uitbreiden als dat nodig is." Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur COVRA

In het gebouw komen containers te staan die afkomstig zijn van Urenco in Almelo, een fabriek waar uranium verrijkt wordt om te gebruiken als brandstof voor kerncentrales en medische toepassingen. "Bij dat proces komt radioactief afval vrij", zegt Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur van de COVRA. "Dat slaan wij op in speciale containers, die veilig zijn. Bezoekers zouden zelfs zonder beschermende kleding in een volle opslagloods kunnen lopen, zonder echt risico's te lopen."

Uitbreiding mogelijk

Volgens Verhoef kan de COVRA jaren vooruit met de nieuwe opslaghallen. "In totaal kunnen we 6000 containers kwijt, dus het is niet zomaar vol. We verwachten hiermee zeker zo'n 15 tot 20 jaar vooruit te kunnen. En het gebouw is zo gebouwd, dat we relatief gemakkelijk kunnen uitbreiden als dat nodig is."

Het nieuwe gebouw heeft ongeveer 20 miljoen euro gekost. Het is ontworpen door ingenieursbureau F. Koch in samenwerking met de Zeeuwse kunstenaar William Verstraeten. Het is ontworpen als de grootste zonnewijzer van Europa en verwijst daarmee naar het belang van tijd in radioactief afvalbeheer. Radioactiviteit verdwijnt alleen met het verstrijken van de tijd. De COVRA is verantwoordelijk voor de opslag van al het Nederlandse kernafval. Dat gebeurt op het terrein in Nieuwdorp.

Open dag

Morgen is er een open dag bij de COVRA. Volgens de COVRA is de openingsceremonie alleen voor genodigden vanwege de beperkte ruimte. Wie geen uitnodiging heeft en het gebouw toch wil zien, kan terecht op donderdag 14 september. Vooraf aanmelden is noodzakelijk.