Storm verwoest zo'n vijftien strandhuisjes

Op het strand van Westenschouwen zijn zo'n vijftien strandhuisjes door de storm omgewaaid. Paul van der Wekken, eigenaar van de strandhuisjes heeft foto's van de verwoeste huisjes op Facebook gezet.

De storm in Zeeland neemt inmiddels in kracht af. Tussen 7.00 en 9.00 uur is er op verschillende plekken langs de Zeeuwse kust windkracht 9 gemeten, meldt Jos Broeke op Twitter. De zwaarste windstoot van 108 km/uur is gemeten voor de kust van Schouwen-Duiveland.

