Patiëntenstop bij Emergis opgeheven

De patiëntenstop bij geestelijke gezondheidsinstelling Emergis in Kloetinge voor patiënten van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is opgeheven. Dat is de uitkomst van het gesprek dat Emergis vanochtend had bij de Nederlandse Zorgautoriteit samen met de zorgverzekeraars Zilveren Kruis en CZ.

De patiëntenstop bij Emergis voor patiënten van zorgverzekeraar Zilveren Kruis is opgeheven (foto: Omroep Zeeland) De NZa riep Emergis samen met de twee zorgverzekeraars op het matje. Zilveren Kruis, omdat er voor die patiënten een stop was ingevoerd bij de geestelijke gezondheidsinstelling. CZ was uitgenodigd, omdat daar ook problemen mee waren de afgelopen weken. De NZa vond een patiëntenstop onacceptabel en riep de partijen op er samen uit te komen. Blij met uitkomst Volgens de NZa hebben de partijen "constructief overleg gevoerd". "Het gesprek biedt volgens de partijen voldoende basis om verder te onderhandelen. Emergis en de verzekeraars hebben de intentie uitgesproken om er samen uit te komen", aldus de zorgautoriteit. We hebben er vertrouwen in om met Zilveren Kruis tot passende afspraken te komen." Nanon Doeland, woordvoerder Emergis Lees ook: Emergis 'kijkt uit' naar gesprek, Zilveren Kruis 'betreurt het'

