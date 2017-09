PEER krijgt podium in De Wereld Draait Door

De Middelburgse band PEER is vanavond te zien in De Wereld Draait Door. In het BNN-VARA programma met Matthijs van Nieuwkerk spelen ze één minuut van hun nieuwe single Emily.

PEER - Emily

Emily is een track van de debuut EP Mad For It, die in april dit jaar uitkwam op platenlabel Dox Records. Het nummer is opgepikt door de Fresh Finds Spotify Playlist. De videoclip van Emily is opgenomen in Liverpool. In het voorjaar speelde PEER al eens in die stad op het Pop Overthrow Festival.

Drukke tijden

De indie-rockband beleeft drukke tijden. Afgelopen weekend speelde PEER nog op 3FM. Dit najaar staan optredens gepland in diverse Nederlandse steden, als onderdeel van het reizend muziekfestival Popronde. Eerstvolgende optreden in Zeeland is op 15 september op festival HunterFest in Hulst.

Bandfoto: Willem Rijn

PEER is ontstaan op de Stedelijke Scholengemeenschap Nehalennia in Middelburg. In 2014 werd de band (toen nog als trio) door de Buma Music Academy uitgeroepen tot beste schoolband van Nederland. Datzelfde jaar kreeg PEER zijn definitieve bezetting met Gijs Teuwsen (zang/gitaar), Jesper de Jonge (gitaar), Bas Boudens (bas) en Renzo Rijn (drums). Het nummer Change Me werd opnieuw opgenomen in de studio van Eric van Tijn. De band won bandcompetities Steenworp en Podium Z en deed mee aan de Popronde en coachingstraject PopAanZee. Bandcoach Peter Slager produceerde mede de debuut-EP Mad For It. PEER speelde op Racoon & Friends for Jayden en twee keer op Concert at SEA.

