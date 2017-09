Connexxion houdt enquête over dienstregeling Bredabus

(foto: Omroep Zeeland)

De Bredabus wordt veel gebruikt door scholieren en toeristen en wordt belangrijk gevonden voor de leefbaarheid in Zeeuws-Vlaanderen. De vervoerder heeft op het traject echter te kampen met files en met langdurige werkzaamheden. Hierdoor wordt vooral op werkdagen de reistijd ruim overschreden.

D66-Statenleden uitten eerder al hun zorgen over de problemen met de buslijn. Gedeputeerde Harry van der Maas zei eerder dat "het moeilijk is om de dienstregeling overeind te houden", wegens de vertragingen op het traject. De provincie doet momenteel zelf ook onderzoek naar de buslijn.

Alternatieven

Connexxion neemt in haar enquête vier mogelijkheden op: 1. route ongewijzigd; maar langere reistijd (15 minuten), 2. Route naar Roosendaal in plaats van Breda; via Liefkenshoektunnel aansluiting op de trein om Breda te bereiken. Haltetaxi naar Antwerpen, 3. Route via Liefkenshoektunnel naar Breda. Halte in Antwerpen vervalt, 4. Route naar Goes in plaats van Breda; aansluiting op trein om Breda te bereiken en Haltetaxi naar Antwerpen.

Het gemeentebestuur van Hulst roept iedereen die met de Bredabus rijdt op om zijn stem te laten horen. De enquête is nog in te vullen tot volgende week woensdag 20 september.

