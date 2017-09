Ouderenbond geschrokken van grote groei eenzaamheid onder ouderen

Grote groep is zeer ernstig eenzaam

In Zeeland is elf procent van de ouderen zeer ernstig eenzaam. Dat zijn 9300 mensen. "Dat zijn mensen, denk ik, veelal amper nog buitenshuis komen", zegt Wim Jansen van ouderenbond KBO-PCOB. "Daar komen waarschijnlijk wel huishoudelijke hulpen of wijkverpleegkundigen aan huis. Die zouden wel iets kunnen doen." Jansen pleit ervoor dat eenzaamheid beter gesignaleerd wordt.

"Er is best wel wat aan te doen, maar sommige ouderen komen zelf niet snel tot actie", zegt Jansen, "Met name mensen die ernstig eenzaam zijn hebben vaak ook niet meer de fut om zichzelf tot actie aan te zetten." Daar moeten zorgverleners het gesprek over aangaan.

Wat kunt je doen tegen eenzaamheid?

1. In alle gemeenten worden activiteiten georganiseerd. Misschien zit er iets voor jou bij?

2. Zoek een vereniging. Een sportclub, een moestuin, een handwerkgroepje?

3. Word vrijwilliger. Je leert veel nieuwe mensen kennen en doet iets goeds voor je medemens.

4. Praat over eenzaamheid met vrienden, familie of de wijkverpleegkundige. Samen kom je misschien tot goede ideeën.

5. Vraag een bezoekje aan van een vrijwillig ouderenadviseur. Zij weten welke mogelijkheden er allemaal zijn.

Ouderen zijn steeds vaker eenzaam in Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Niet in de steek laten

Ook al zijn de nieuwe cijfers treurig, Wim Jansen van de ouderenbond ziet mogelijkheden. Een betere signalering door familie of zorgverleners is stap een. Vervolgens kan bijvoorbeeld een vrijwillige ouderenadviseur langskomen om samen te kijken wat er allemaal voor mogelijkheden zijn. "Dat betekent dat je de handen uit de mouwen moet steken en die mensen gaat opzoeken. Je laat die mensen toch niet in de steek?"

