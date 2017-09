Fruittelers Borsele blij: het hagelkanon mag blijven

Zo werkt het hagelkanon: Wanneer een hagelbui op komst is, zet een fruitteler zijn hagelkanon aan. Die geeft om de paar seconden een hoorbare knal, van 140 decibel. Dat is net zo hard als het geluid van een startende straaljager op vijftig meter afstand of de discotheek op zaterdagavond. Met de knal komen geluidsgolven vrij die ervoor zorgen dat warme en koude lucht met elkaar mengen. Daardoor wordt de lucht ietsje warmer, waardoor hagelstenen zich niet kunnen ontwikkelen. Ze vallen nog wel, maar als natte sneeuw of regen. En dat kan geen kwaad voor het fruit.

Negen fruittelers hadden toestemming gekregen van de gemeente Borsele om hagelkanonnen in te zetten om hun oogst te beschermen. De stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland vocht het gebruik van de kanonnen aan bij de rechter, omdat ze vindt dat de kanonnen te veel lawaai maken en niet bewezen is dat ze werken. De rechter gaf de stichting gelijk, maar de fruittelers stapten naar de hoogste bestuursrechter, de Raad van State. Die besliste vandaag dus dat de telers hun apparaten wel mogen gebruiken.

Fruittelers voeren actie voor het hagelkanon (foto: Omroep Zeeland)

Fruitteler Rinus van 't Westeinde is blij met de uitspraak, maar kijkt met gemengde gevoelens naar de gerechtelijke procedure van de afgelopen tien jaar: "Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd. Het hagelkanon staat maximaal zes uur per jaar aan. Als we ons hadden kunnen richten op nieuwe technologische ontwikkelingen was dat misschien al minder geweest, want ook wij willen zo min mogelijk overlast." Van 't Westeinde en zijn collega's hopen dat de stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland het er nu bij laat zitten. "Ik vind dat we op een gegeven moment het boek moeten sluiten. We moeten de toekomst in."

Geen beroep

Tegen de uitspraak van de Raad van State kan niet meer in beroep worden gegaan, alleen via het Europese Recht zou eventueel nog een procedure kunnen worden gestart. De Stichting Behoud de Zak van Zuid-Beveland was na de uitspraak niet bereikbaar voor commentaar.