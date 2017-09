Erwin Kroll: 'Eerste herfststorm?! Volkomen belachelijk!'

De oud-weerman was vandaag te gast in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer wegens zijn lezing in de Week van het Weer. Kroll begon in de uitzending gelijk over het weer van vandaag en noemt de storm die over Zeeland raast uitzonderlijk: "Ik weet uit ervaring: de eerste herfststorm komt in de loop van oktober en niet in september. Dit is belachelijk."

Warmste septembernacht

Kroll heeft inderdaad een punt. Het weer van vandaag staat in schril contrast met de temperaturen van een jaar eerder. Toen was de nacht van dinsdag 13 september op woensdag 14 september de warmste septembernacht ooit gemeten in Zeeland: in Vlissingen werd het toen niet kouder dan 21,6 graden. Kroll kan daarom niet anders concluderen: "Wat het weer betreft komen we er bekaaid vanaf dit jaar."