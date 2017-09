Hoera! Jip en Janneke 65 jaar en nog steeds ongekend populair

Wie kent ze niet: Jip en Janneke. Het is vandaag 65 jaar geleden dat het eerste verhaal over de tekenfiguren verscheen in het Parool. De verhalen, geschreven door de uit Kapelle afkomstige Annie M.G. Schmidt, zijn vandaag de dag nog steeds populair.

In Kapelle zijn er zelfs straten vernoemd naar de tekenfiguren. In het geboortedorp van Annie M.G. Schmidt kun je lopen door de Jip en Janneke straat en Annie M.G. Schmidt singel. In de fiets- en voetgangerstunnel, die de woonwijk Zuidhoek verbindt met het centrum van Kapelle, zijn de muren door kunstenaar Gayan de Muynck beschilderd met karakters uit de boeken van Annie M.G. Schmidt. Jip en Janneketunnel Kapelle (foto: Rosalinda Platteeuw) Ook op plekken buiten Zeeland zijn Jip en Janneke in het straatbeeld te vinden. In Zaltbommel vind je dit standbeeld van het duo. Tot op de dag van vandaag zijn er fans van Jip en Janneke in heel Nederland. Sommigen laten de figuurtjes zelfs voor altijd vastleggen. Ook de andere figuren uit de verhalen van Jip en Janneke zijn populair. Neem bijvoorbeeld hond Takkie. Een opblaasbare versie van dit beest zou je zomaar bij een zwembad of een festival tegen kunnen komen. En tot slot nog een toepasselijke tekening voor deze stormachtige dag. Lees ook: Het Jip en Janneke gevoel van Kapelle

