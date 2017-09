Klitsie geïnstalleerd als waarnemend burgemeester Goes

Klitsie is 68 jaar oud en lid van de PvdA. Hij is de tijdelijke opvolger van René Verhulst, die is vertrokken naar de gemeente Ede. De verwachting is dat Klitsie een klein jaar aanblijft als waarnemer in Goes. Pas na de gemeenteraadsverkiezing van 2018 wordt er een nieuwe burgemeester gezocht.

Geen eigen agenda

De waarnemend burgemeester zei tijdens zijn toespraak na zijn installatie dat hij niet naar Goes is gekomen met een eigen agenda. "Ik ga doen wat u (de gemeenteraad) van mij verlangt."

Klitsie begon zijn politiek-bestuurlijke carrière als raadslid en wethouder in Hellevoetsluis. Hij was van 1992 tot 2001 burgemeester van Woensdrecht en daarna tien jaar burgemeester in Oss. In 2012 en 2013 was hij waarnemer in Rijswijk.