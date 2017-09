Deze 7 foto's laten je zien hoe mooi storm in Zeeland is

Sneeuw? Nee, sturm!

Op de dijk in Westkapelle leek het net of het gesneeuwd had. Toch is er iets anders aan de hand; door de wind is het schuim uit zee op de dijk gewaaid.

Storm en hoogwater

Een lastige ochtend voor de loodsen op de Westerschelde: storm en hoogwater. Carlo Bakker wist het mooi vast te leggen.

Wednesday aan zee

Hoge golven en een beetje zon. Bianca maakte deze foto bij Westkapelle.

Schuim op het strand

In Vlissingen heeft ligt er door de storm schuim op het strand. Arjan Bokelaar wist het op deze manier vast te leggen.

Schuim op het strand in Vlissingen (foto: Arjan Bokelaar)

Golven op de Westerschelde

Een deel van het Roeiershoofd in Vlissingen was niet meer te zien door de storm en het hoge water. Gianni Agosti maakte deze foto op het juiste moment.

Hoogwater in Vlissingen (foto: Gianni Agosti)

Genieten in de zon

Kon je vandaag een plekje uit de wind vinden? Dan was het nog best lekker in de Zeeuwse zon. Anne-Marie van Iersel zag deze mevrouw met haar hond genieten in de zon.

Genieten in de zon (foto: Anne-Marie van Iersel)

Onstuimig in Westkapelle

Storm en grote golven op zee. Bianca Minderhoud kon op deze aanlegsteiger in Westkapelle nog maar net droog staan.