Bus volledig uitgebrand op parkeerplaats bij Walsoorden

Op een parkeerplaats in Walsoorden is een bus door brand verwoest. Er raakte niemand gewond, maar van de touringcar van 'Zeeuws Vlaanderen Reizen' was naderhand niet veel meer over.

De brand werd rond 21.45 uur ontdekt op de vrachtwagenparkeerplaats naast de Rijksweg 60 (N689). De brandweer rukte uit met twee blusvoertuigen en een schuimblusvoertuig. Afgeschermd De brandweerlieden hebben het vuur afgeschermd om te voorkomen dat het zou overslaan naar andere wagens. De bus stond namelijk naast een tankwagen met mest en een lege containeroplegger. De truck van de oplegger werd voor de veiligheid verplaatst. Beide vrachtwagens raakten door de brand wel beschadigd. Touringcar volledig uitgebrand op parkeerplaats bij Walsoorden (foto: HV Zeeland) Om 22.20 uur was de brand onder controle en werd het sein brand meester gegeven. De oorzaak van de brand is nog onbekend.