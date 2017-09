Zeeland wordt wakker: Klaas Otto, herfststorm en nieuw beachveld

Installatie Herman Klitsie woensdagavond. (foto: Omroep Zeeland)

Nieuwe burgemeester

Herman Klitsie is woensdagavond geïnstalleerd als waarnemend burgemeester van Goes. De verwachting is dat Klitsie een klein jaar aanblijft als waarnemer.

Klaas Otto niet terug naar Torentijd (foto: Omroep Zeeland)

Klaas Otto

Klaas Otto keert niet terug naar cellencomplex Torentijd in Middelburg. De rechtbank oordeelde woensdag dat de oprichter van motorclub No Surrender voorlopig in de extra beveiligde gevangenis in Vught blijft.

Opening beach soccer-veld in Terneuzen (foto: Omroep Zeeland)

Voor het eerst sinds de oprichting van Beach Soccer Zeeland, hebben ze een eigen speelveld tot hun beschikking. Het veld werd woensdagavond in gebruik genomen in Terneuzen.

Storm in Westkapelle (foto: Bianca Minderhoud)

Storm in Zeeland

Woensdag raasde de eerste najaarsstorm over de provincie. Voor veel fotografen in Zeeland de perfecte dag om foto's te maken.

Golven slaan stuk op het Vlissingse Badstrand. (foto: Arjan Bokelaar)

Het weer

De dag start met af en toe een zonnetje en hier en daar een regenbui. Vanmiddag neemt de buienkans toe en trekken er meerdere buien over, waaronder ook een aantal felle. Daarnaast staat er een flinke wind, met aan de kust een tot hard aanwakkerende westenwind. De temperatuur komt niet boven de 15 graden uit.