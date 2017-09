Piet Zoon: Goeree-Overflakkee kom bij Zeeland

Op zijn laatste dag als waarnemend burgemeester van de gemeente Reimerswaal, heeft Piet Zoon nog een opmerkelijk advies gegeven aan de inwoners van Goeree-Overflakkee. Volgens Zoon kunnen ze zich beter bij Zeeland aansluiten. "Het is logisch, praktisch en de belangenbehartiging is hetzelfde", lichte hij zijn advies toe in Zeeland wordt wakker.

Piet Zoon (links) bij de onthulling van een welkomstbord langs de A58 (foto: Omroep Zeeland) Hoewel hij nu niks in gang wil zetten, zou hij wel voor het plan zijn, mocht dat worden voorgesteld. En volgens Zoon denken meer mensen daar zo over: "Als je een enquête zou houden, zouden veel inwoners van het eiland wel bij Zeeland willen horen." In het verleden zijn er al vaker wetsvoorstellen ingediend om Goeree-Overflakkee bij Zeeland te scharen, omdat het qua structuur en mentaliteit beter bij Zeeland dan bij Zuid-Holland zou passen. Stadsprovincie In 1995 besloot het kabinet om van het Zuid-Hollandse eiland vanaf 1997 een Zeeuws eiland te maken. Het kabinet stelde wel een voorwaarde; het zou alleen doorgaan als de stadsprovincie Rotterdam er zou komen. Van de toenmalige vier gemeenten op het Zuid-Hollandse eiland waren er drie voorstander van de plannen van het kabinet, alleen de gemeente Dirksland was tegen. Zij vonden de herindeling geen meerwaarde hebben voor het eiland. Uiteindelijk is het kabinetsvoorstel niet doorgegaan, omdat de stadsprovincie Rotterdam er niet kwam. Zeeuw van de Dag Piet Zoon is vandaag bij Omroep Zeeland op de radio uitgeroepen tot Zeeuw van de Dag, een titel die hij met eer draagt, omdat hij nog al eens is uitgemaakt voor 'nepzeeuw'. Zoon is geboren op Goeree-Overflakkee. Vanavond neemt de gemeenteraad van Reimerswaal officieel afscheid van Piet Zoon. Op 21 september wordt zijn opvolger José van Egmond geïnstalleerd. Piet Zoon gaat dan naar de gemeente Veenendaal waar hij de komende tijd waarnemend burgemeester wordt.