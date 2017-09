Een dodelijk raadsel in Ritthem

Het verhaal heeft een prominente plaats gekregen in de populaire wandelingen die Jos Broeke en Leo de Visser organiseren in en om Ritthem: op een oorlogsnacht in 1944 zou boerenzoon Isaac Leijnse een Duitse soldaat hebben gedood. Daarna zou hij het lijk in waterput gestort hebben en deze dichtgegooid vanwege de slechte kwaliteit van het water uit de put.

De boerderij werd eind 1944 verwoest door bommen en water dat door de doorgebroken dijken van Ritthem de polder in liep.

Zeg me nu eens wat er bij die waterput gebeurt is. Dat verhaal dat het water niet goed meer zou zijn klopt gewoon niet!" Ko Leijnse, neef van Isaac Leijnse

Nooit werd er meer over gesproken, zo vertelt de neef van Isaac, Ko Leijnse. Maar hij kon en kan het niet loslaten. Tot twee keer toe confronteerde hij zijn oom met het verhaal: "Ik zei: Zeg me nu eens wat er bij die waterput gebeurt is. Dat verhaal dat het water niet goed meer zou zijn klopt gewoon niet!" Maar Isaac begon ergens anders over en liet helemaal niets los.

Isaac Leijnse, boerenzoon (foto: Omroep Zeeland)

Omroep Zeeland helpt Ko bij het achterhalen van de waarheid. Het is wel een wankele basis waarop de vermeende moord of doodslag rust. Ko is de enige bron die in dit verhaal kan worden gebruikt.

Er is geen bewijs, er zijn geen getuigen en zelfs geen bekentenis (alhoewel het gerucht circuleert dat Isaac het op zijn sterfbed toch heeft verteld). Ook is er nog maar één familielid in leven die er misschien iets van zou kunnen weten, maar die zegt niets over Isaac kwijt te willen.

Raadsel

Isaac vertrok na de bevrijding gelijk naar Nederlands-Indië met het Bataljon Zeeland. Een poging om met nog levende kameraden in contact te komen loopt op niets uit. Zo is er weinig meer dan de rotsvaste overtuiging van Ko Leijnse om uit te gaan van het scenario dat één van de nog steeds vermiste 1,2 miljoen Duitse soldaten in een waterig graf ligt, ergens bij een boerderij in Ritthem.

Zoektocht

In eerste instantie werd beroep gedaan op de Walcherse Archeologische Dienst (WAD). Met behulp van het geoloket van provincie Zeeland werd de oude boerderij, die eind 1944 werd vernietigd, via kadasterkaarten uit 1832 in kaart gebracht. Met een rood-wit lint werden de contouren van de schuur, waarachter de put zich bevond, uitgezet. Daarna werd aan Ko Leijnse gevraagd om met zijn herinneringen in het hoofd, de locatie van de waterput aan te wijzen.

Vervolgens kwam het bedrijf ReasEuro, dat normaal gesproken explosieven opspoort, met een metaaldetectiewagen om het weiland te scannen. Er wordt verondersteld dat de waterput gemetseld is met rode bakstenen. Daar zit ijzer in, en zou dus door een metaaldetector gezien moeten worden. Helaas bleek daar niets van terug te zien nadat de resultaten terugkwamen.

Sterker nog, ReasEuro en een ander soortgelijk bedrijf, Expload, kwamen met andere locatiegegevens dan waar eerst van werd uitgegaan. Zij plaatsen de nieuwe boerderij, bovenop de oude boerderij. Het erf van de nieuwe boerderij bestaat uit gewapend beton.

Één van de zoekhonden van Signi (foto: Omroep Zeeland)

De zoektocht werd toen voortgezet door de stichting Signi zoekhonden. Zij waren onlangs nog in Turkije om te helpen bij het speuren naar de verdwenen Joey Hoffman. Volgens Esther van Neerbos is het voor honden nog steeds mogelijk om de geur op te pikken van zeer oude lijken. De drie honden die ingezet werden wezen ook alle drie onafhankelijk van elkaar dezelfde sector aan. Daarna werd er door Signi ook onderzoek gedaan met een grondradar, die door gewapend beton heen kan kijken. Daar kwamen een aantal 'interessante' plekken aan het licht.

Meer meten

Een soortgelijke actie, maar dan met een veel zwaardere grondradar werd gedaan door Menno Bosma van Two-B Engineering. Hij verwerkt zijn gegevens in een computer die vervolgens alle meetgegevens aan elkaar plakt en er een volledige tekening van maakt. Ook hij heeft tot nu toe een aantal bijzondere verstoringen gevonden. Toch zal er nog meer gemeten moeten worden. Een laatste locatiebepaling plaats de put net buiten het bestreken gebied.

Metingen met een grondradar (foto: Omroep Zeeland)

Mocht er uit de metingen een positief resultaat komen dan worden de volgende te nemen stappen nog moeilijker. Met boringen zou eventueel de grond op verschillende dieptes gemeten en bekeken kunnen worden. Afhangende van die resultaten zou er gebroken en gegraven kunnen worden. De gemeente Vlissingen heeft eventueel budget voor een dergelijke operatie. Maar zij zullen er pas over gaan denken om dat in te zetten als er meer bewijs is voor de aanwezigheid van stoffelijke resten.

Er zijn in sterke verhalen heel veel Duitse soldaten pas na de tweede Wereldoorlog overleden." Geert Jonker, Bergings- en identificatiedienst

Zodra er resten gevonden worden neemt de Bergings- en identificatiedienst (BID) van defensie het over. Ook zij willen eerst bewijs voordat ze in actie komen. Want nogal wat claims zijn nergens op gebaseerd zegt Geert Jonker van de BID: "Er zijn in sterke verhalen heel veel Duitse soldaten pas na de Tweede Wereldoorlog overleden."