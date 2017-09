Veel animo voor Zeeuws-Vlaamse enquête over onderwijs

De enquête over de toekomst van het onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen is volgens de initiatiefnemers zo succesvol dat ouders langer de tijd krijgen om de vragenlijst in te vullen. Tot nu toe hebben 1700 ouders de vragenlijst van de Taskforce Voortgezet Onderwijs in Zeeuws-Vlaanderen ingevuld.

Voortgezet onderwijs (foto: Omroep Zeeland) Volgens de taskforce vertegenwoordigen deze 1700 ouders meer dan 3100 scholieren in Zeeuws-Vlaanderen. De enquête viel vorige week woensdag bij duizenden Zeeuws-Vlamingen op de mat. Wegens het succes van de enquête zal deze wat langer beschikbaar zijn. Ouders kunnen de enquête tot en met komende zondag nog invullen.