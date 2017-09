'Die blije gezichtjes, daar doe ik het voor!'

Marja van Keulen is 58 jaar en van huis uit activiteitenbegeleidster. "Dat hield op een gegeven moment op, want op dat werk is enorm bezuinigd." Nieuw werk vinden, bleek lastig op haar leeftijd. "Toen moest ik wat anders en kwam de tweedehands speelgoedwinkel in beeld."

Iets totaal nieuws, waar Van Keulen vroeger nooit aan gedacht had. "Ik had helemaal niets met in een winkel staan. Toch vond ik wel direct dat er een tweedehands speelgoedwinkel moest komen, zodat we extra geld op konden halen voor de speelgoedbank."

Sommige kinderen durven op hun verjaardag niet naar school, omdat er geen geld is voor een cadeautje." Marja van Keulen over de noodzaak van de speelgoedbank

Het grootste deel van dat geld gaat naar de speelgoedbank. Van een ander deel wordt jaarlijks een groot sinterklaasfeest georganiseerd, speciaal voor kinderen van ouders die onder de armoedegrens leven. "Die kinderen krijgen daar van de Sint nieuw speelgoed. Nou echt, als je die blije gezichtjes ziet... daar doe ik het voor!"

Tegelijkertijd vindt Van Keulen het jammer dat een speelgoedbank nodig is. "Maar wat ik echt erg vind, is dat er zo ontzettend veel mensen zijn die net bóven de armoedegrens terecht komen en er dan geen recht meer op hebben. Je treft daar de kinderen mee, want hun ouders hebben ook echt geen geld voor nieuw speelgoed. Wat is het gevolg? Dat een kind niet naar school durft op zijn verjaardag, omdat hij dan moet zeggen dat hij geen cadeautje heeft gekregen."