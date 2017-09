Bestuurders en ondernemers discussiëren met oesters in de hand

Aan de oesters op de Oesterpartij 2017 (foto: Omroep Zeeland)

De Nationale Zeeuwse Oesterpartij is het jaarlijkse ontmoetingsplatform voor ondernemers en bestuurders in het zuidwestelijke deltagebied, inclusief Vlaanderen. Ieder jaar komen ongeveer 600 persoonlijk genodigden bij elkaar in en rond de Abdij in Middelburg. Na een mini-symposium onder leiding van Jort Kelder, dit jaar over de energietransitie, is het tijd voor de oesters en een drankje.

In gesprek

Dit jaar is de Nationale Zeeuwse Oesterpartij voor de 15e keer georganiseerd. De formule van de partij is vernieuwd. Onder de titel 'Get in the ring' gingen verschillende sprekers met elkaar in gesprek over energie en energiestransitie. Ook Bart Tommelein, vice Minister-President van Vlaanderen, gaf zijn visie. Volgens Tommelein past kernenergie niet in de energiemix van de toekomst.