'Meer dan een maand aan regen in twee dagen tijd'

Veel regen gevallen in Zeeland (foto: Rina van Oeveren)

Hoeveelheid neerslag voor de hele maand

Een van de plaatsen waar de afgelopen dagen veel neerslag viel is Burgh-Haamstede. Een inwoner van dat dorp, Jaap den Hollander, houdt de neerslag nauwgezet bij en in twee dagen tijd is er meer dan zestig millimeter gevallen. Normaal gesproken is dat de hoeveelheid neerslag voor de hele maand, beaamt ook weervrouw Monique Wulms in het weerbericht op de radio tijdens Zeeland komt thuis.

Ook in Sint Phillipsland viel veel meer dan was voorspeld, tijdens het progamma-onderdeel Zegt u het maar klaagde een beller uit dat dorp, ene De Jager, erover dat de gemeten neerslag twee tot drie keer zoveel was als wat weersites als buienradar hadden voorspeld.

'Het is nu aanpoten'

Ook bij hem viel er in twee dagen tijd meer dan zestig millimeter, terwijl maar iets meer dan twintig millimeter werd voorspeld. En vooral gezien zijn beroep is dat onhandig. "Ik ben boer en het is nu aanpoten om alles een beetje droog te houden, met greppels graven enzo. En dan zou het wel fijn zijn als de voorspellingen zouden kloppen."

Lastig te voorspellen

Waar en wanneer zulke regenbuien hun bakken water uit de regen doen neerdalen is lastig te voorspellen. Dat komt onder meer doordat het zeewater erg warm is. Uit het warme zeewater kunnen spontaan buien ontstaan die van tevoren niet te zien zijn op de neerslagradar en dus kan er door zulke plaatselijke buien veel meer regen vallen dan voorspeld wordt.