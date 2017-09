Jongerenjury's kiezen voor 'onvoorspelbare film' en 'masterpiece'

De Youth Jury van Film by the Sea (foto: Lex de Meester)

Dat maakten de twee jury's vanavond bekend in CineCity tijdens hun prijsuitreiking. De jongerenjury koos uit elf films voor The Square omdat 'het zo'n groot aantal thema's aansnijdt, zoals de verhouding tussen rijk en arm, het gedrag van mensen in de moderne kunstwereld en menselijk gedrag in het algemeen'. De film gaat over een curator van een Zweeds museum die met zijn voorstelling 'The Square' voorbijgangers uitnodigt tot altruïsme.

The Square (trailer)

Volgens de jury is de film onvoorspelbaar 'door een originele manier van vertellen, waardoor je geboeid bleef kijken'. De jury noemt het de perfecte film voor jongeren in Nederland. "De vele lagen in The Square zullen veel discussiepunten opleveren en tegelijk een origineel verhaal dat nergens anders in deze vorm te vinden is", zo staat in het juryrapport te lezen.

De Youth Jury bestaat uit 25 jongeren van 15 tot 21 jaar. Tijdens het festival kijken en beoordelen ze in totaal tien films, hun favoriet ontvangt de Youth Jury Award. Behalve films kijken, krijgen de jongeren ook seminars over kritisch film kijken, workshops in debatteren en een meet & greet met de vakjury. Sinds 2015 heeft Film by the Sea ook een International Student Jury. Negen internationale studenten van de HZ University of Applied Science en University College Roosevelt kijken en beoordelen acht films van jonge, up-and-coming filmmakers uit verschillende kleine filmlanden. Ook zij volgen allerlei workshops over kritisch film kijken, editing en 'van script tot scherm'.

'Patients, een masterpiece'

De International Student Jury noemt de door hun gekozen film Patients een 'masterpiece'. In de film volgen we Ben die na een ernstig ongeluk verlamd raakt en in een revalidatiecentrum terecht komt. "Ieder detail, ieder camareshot brengt ons binnenin de hoofden van deze patiënten met humor en nederigheid", zo schrijft één van de studenten in het jurytrapport. "Tijdens de film voelen we ons net als zij: als gevangenen, niet alleen van het revalidatiecentrum, maar ook van hun lichamen. ."

Patients (trailer)

