Waterschap brengt Zeeuwse visstand in kaart

Waterschap Scheldestromen is begonnen met het in kaart brengen van de visstand in verschillende wateren in Zeeland. Vanavond werd er bemonsterd op het Kanaal door Walcheren.

De bemonstering wordt samen met de stichting Zeeschelp en beroepsvisser Peter Kooistra uitgevoerd. Ze gebruiken twee bootjes met een sleepnet ertussen. Het net wordt regelmatig opgehaald en de vis wordt geteld op aantal en soort. Ook bij slecht weer wordt er gevaren, alleen bij onweer kan het niet doorgaan. Vismigratie Er worden in totaal acht trajecten bevaren richting Veere en richting Middelburg. De tellingen zijn voor het waterschap van belang om de vismigratie in de gaten te houden, bijvoorbeeld voor het aanleggen van vispassages. Volgende week wordt de visstand bemonsterd tussen Cadzand en Nol 7 in West-Zeeuws-Vlaanderen. Die tellingen zijn overdag. Waterschap bemonstert op het Kanaal door Walcheren om de visstand in kaart te brengen (foto: Omroep Zeeland)