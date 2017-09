Deze tien boeken zijn nog in de race voor de Zeeuwse Boekenprijs 2017 (foto: Zeeuwse Boekenprijs)

De winnaar van de prijs wordt zaterdag 4 november bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst in het gebouw van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland in Middelburg. Rond 14 oktober wordt eerst nog een nadere selectie bekendgemaakt: van de tien uitverkoren titels blijven er dan vijf over.

De organisatie van de Zeeuwse Boekenprijs is in handen van ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland. Commissaris van de Koning Han Polman is voorzitter van de jury. Daarin hebben verder zitting: directeur Perry Moree van de ZB, auteur Arjen Fortuin (winnaar 2016), directeur Kathrin Ginsberg van het Centrum Beeldende Kunst Zeeland en PZC-journalist Jan van Damme.