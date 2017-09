Zeeland wordt wakker: films en boeken in de prijzen, oesters en visstand

De Youth Jury van Film by the Sea (foto: Lex de Meester)

Masterpiece en onvoorspelbaar

Vanavond horen we welke film de vakjury van Film by the Sea verkiest, gisteravond was het de beurt aan de jeugd. De Youth Jury koos uit elf films de dramatische komedie The Square. De International Student Jury ging voor de Franse film Patients.

Lees ook:

Waterschap bemonstert op het Kanaal door Walcheren om de visstand in kaart te brengen (foto: Omroep Zeeland)

Waterschap Scheldestromen is begonnen met het in kaart brengen van de visstand in verschillende wateren in Zeeland. Donderdagavond werd er bemonsterd op het Kanaal door Walcheren.

Lees ook:

Deze tien boeken zijn nog in de race voor de Zeeuwse Boekenprijs 2017 (foto: Zeeuwse Boekenprijs)

Tien boeken in de race voor Zeeuwse Boekenprijs 2017

Na 76 inzendingen gelezen te hebben, heeft de jury tien boeken geselecteerd die meedingen naar de Zeeuwse Boekenprijs 2017. De winnaar wordt op zaterdag 4 november bekend gemaakt.

Lees ook:

Aan de oesters op de Oesterpartij 2017 (foto: Omroep Zeeland)

Honderden bestuurders en ondernemers kwamen donderdagmiddag naar het Abdijcomplex in Middelburg voor de jaarlijkse Nationale Zeeuwse Oesterpartij. Voor bestuurders en ondernemers is de Zeeuwse Oesterpartij ieder jaar één van de belangrijkste bijeenkomsten in Zeeland om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

Lees ook:

Vlakbij de sluizen in Terneuzen (foto: Joeye Leenheer (via Omroep Zeeland Flickr))

Het weer

In tegenstelling tot afgelopen dagen, laat de zon zich vandaag vaker zien, afgewisseld met stapelwolken. Maar er blijft een kans op een paar regenbuien. De temperatuur stijgt niet verder dan 15 graden bij een matige tot krachtige wind.