Zeeland in actie voor Sint-Maarten

Orkaan Irma trekt over Caribische eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba (foto: NOS)

Knippen

Wie zich deze maand laat knippen bij de kapsalons Miranda's hairdesign, Angela's haarstudio, Styling naar Wen's, Tamara's hairfashion en Salon Purity draagt automatisch zijn steentje bij aan de nationale actie. De vijf kapsalons in Kamperland doneren een deel van de omzet per klant aan het Rode Kruis. Behalve een deel van de omzet doneren ze ook alle fooien aan de getroffen gebieden in de Caraïben.

Geen geld, maar spullen

Vijf HZ-studenten uit Sint-Maarten wilden nadat Irma het eiland had verlaten, eigenlijk maar een ding; terug naar huis en helpen. Maar dat was onmogelijk. Daarom zijn ze een inzamelingsactie begonnen en verzamelen ze allerhande spullen die ze naar Sint-Maarten willen sturen. Iedereen die wil, kan zijn spullen brengen naar de aula van de hogeschool in Vlissingen.

Zwieren, zwaaien, rondjes draaien

Vanmiddag start de kermis in Terneuzen. Collectanten van het Rode Kruis grijpen die gelegenheid aan om te gaan collecteren. Ook een aantal cafés in het centrum dragen hun steentje bij door alle fooien te doneren.

In het watersnoodmuseum is een nis gewijd aan de buitenlandse hulp die Zuid-West Nederland ontving in 1953 (foto: Omroep Zeeland)

Zij hielpen ons, wij helpen nu

Na de watersnoodramp in 1953 doneerden de Nederlandse Antillen kleding, dekens, suiker en koffie, zaklantaarns en bestelwagens, ter waarde van 166.383 gulden. Daarom zijn de Zeeuwen, volgens oprichtster Ria Geluk van het Watersnoodmuseum, moreel verplicht te helpen: "In het licht van de hulp die wij mochten ontvangen toen, en de mate van welvaart die we nu hebben, zullen we deze mensen moeten steunen."

Mede om die reden staan er in het museum collectebussen waar bezoekers hun donatie kunnen doen.

Ook in actie?

Kom jij vandaag ook in actie voor Sint-Maarten, of ken jij iemand die een actie heeft opgezet voor vandaag? Laat het ons weten! Stuur een mail naar nieuws@omroepzeeland.nl of een appje naar 0653289868.