Koster over vertrek Saudi-Arabië: zeer teleurstellend

Adrie Koster (foto: Orange Pictures)

Het contract van Van Marwijk (en zijn staf) liep af na de succesvol verlopen kwalificatiereeks voor het WK. Saudi-Arabië plaatste zich vorige week via een 1-0 overwinning op Japan voor de eindronde van het WK, dat volgend jaar in Rusland wordt gespeeld. Sinds 2006 ontbrak Saudi-Arabië op het WK.



Koster (afkomstig uit Zierikzee) en Van de Velde (afkomstig uit Middelburg) maken deel uit van de technische staf van Van Marwijk. Koster is assistent-trainer. Van den Velde is verantwoordelijk voor scouting- en analysewerk.



De onderhandelingen tussen Van Marwijk en Saudi-Arabië liepen spaak. Volgens de NOS is Van Marwijk de onderhandelingen zelf gestopt nadat een aantal mensen uit zijn staf vorige week is ontslagen. Ook wilde Van Marwijk zich niet 23 dagen per maand vestigen in Saudi-Arabië.



Adrie Koster wil slechts kort reageren op zijn vertrek. "Ik wil er niet teveel over zeggen. Het is zeer teleurstellend. We hebben toch twee jaar goed kunnen werken."



Saudi-Arabië heeft inmiddels de Argentijn Edgardo Bauza aangesteld als nieuwe bondscoach.

