Minnaard in top tien PostNord Danmark Rundt

Marco Minnaard (foto: Omroep Zeeland)

Minnaard demarreerde in de finale van de etappe maar zag zijn poging stranden. In het algemeen klassement staat de renner van het Belgische Wanty-Groupe Gobert op de achtste plaats.

Brian van Goethem uit Philippine eindigde in de etappe op de 42e plaats met een achterstand van 2.22'. In het algemeen klassement staat de renner van Roompot-Nederlandse Loterij op de dertigste plaats op 2.33'.



De etappe naar Vejle werd gewonnen door Mads Pedersen uit Denemarken. Hij is daardoor ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Pedersen won in 2015 nog de slotetappe van de ZLM Roompot Tour in Goes.



De Ronde van Denemarken (2.HC) duurt tot en met zaterdag.

