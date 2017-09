Inzamelingsactie voor Zeeuws orkaanslachtoffer

Het huis van Groenenberg voor de orkaan (links) en erna (rechts) (foto: Erik Groenenberg )

Het initiatief van de inzamelingsactie komt van de zussen van zijn Amerikaanse vrouw Sheryl. Drie dagen nadat de actie is opgestart, is er al een kleine 6.000 dollar opgehaald.

Ravage

Op het moment van de orkaan zat Erik samen met zijn vrouw bij zijn ouders in Middelburg. Via foto's en filmpjes van het eiland, ontdekte hij dat van zijn huis alleen de begane grond nog overeind staat en dat de eerste verdieping van zijn scheepstimmerbedrijf is geblazen. Hoe het met zijn zeilboot is, weet hij nog niet zeker.

Op dronebeelden die van de haven zijn gemaakt, is te zien dat de schepen als mikado-stokjes door elkaar liggen. Erik meent ook zijn schip te zien; losgeslagen, gezonken en tegen de kant gedrukt. Alleen de kop steekt nog boven het water uit.

Drone beelden ravage jachthaven Tortola

Orkaan Irma heeft niet alleen alles verwoest, maar ook een einde gemaakt aan zijn droom. Acht jaar lang heeft hij gebouwd aan zijn huis, waar hij nog maar net in woonde. Irma heeft daar in acht uur tijd een einde aan gemaakt. De bedoeling was om het huis op termijn te verkopen en van de opbrengst een deel van zijn pensioen te betalen.

Goed nieuws

Een week nadat de orkaan flink huis hield in de Caraïben, klinkt Erik Groenenberg weer wat opgewekter. Gisteren heeft hij voor het eerst sinds de orkaan het eiland heeft verlaten, direct contact gehad met een vriend die nog op het eiland zit.

"Ik kan nu gelukkig zeggen dat bijna al onze vrienden de orkaan doorstaan hebben", zegt Groenenberg opgelucht. Van één vriendenkoppel weet hij nog niet hoe het met ze gaat. Maar daar hoopt hij dit weekend ook goed nieuws over te horen. Dat het zo lang heeft geduurd voordat hij duidelijkheid heeft, kwam onder andere doordat veel mensen een paar dagen vast hebben gezeten in hun huis. Omgevallen bomen blokkeerde de wegen. "En niet iedereen beschikt over een kettingzaag."

Gereedschap

Dat er binnen drie dagen meer dan 5.000 dollar zou worden opgehaald, had hij van tevoren niet durven dromen. Toch is zijn hoogste prioriteit niet het geld, maar zijn gereedschap dat nog in het huis ligt. "Ik moet dat daar zo snel mogelijk laten weghalen, voordat iemand anders dat doet", zegt hij nuchter. "Want een timmerman zonder gereedschap is als een auteur zonder pen."

Wie wil doneren kan terecht op de persoonlijke pagina van Erik en zijn vrouw Sheryl.

