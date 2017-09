Schipper Arnemuiden 7 voorlopig op vrije voeten

Op 29 augustus werden de schipper en zijn bemanning aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. De bemanningsleden van de viskotter zouden op de Noordzee inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in gevaar gebracht hebben.

Arnemuiden 7 aan de wal (foto: Omroep Zeeland)

De rubberboot van de inspecteurs raakte deels onder water toen het schip de netten ophaalde. De bemanning zegt dat ze de inspecteurs niet zagen omdat het donker was, maar de NVWA denkt dat er opzet in het spel was.

Rechtbank

De volledige bemanning van de Arnemuiden 7 werd aangehouden aan wal in Vlissingen. Drie dagen later mochten zeven van de acht bemanningsleden weer naar huis, alleen de schipper moest twee weken langer blijven zitten. Officieel zou er vandaag weer een besluit genomen worden, maar de schipper diende afgelopen maandag een verzoek in via zijn advocaat tot schorsing van zijn gevangenschap en dat werd door de rechtbank toegewezen.

Het Openbaar Ministerie onderzoekt nog wel wat er precies voorgevallen is op de Noordzee. Zowel de schipper als de overige bemanningsleden blijven verdachte in de zaak.

