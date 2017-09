Weer betaald parkeren ziekenhuis Vlissingen

Auto's bij het ADRZ (foto: Omroep Zeeland)

Voor de verbouwing van het ziekenhuis moest er ook al worden betaald voor een parkeerplek. Tijdens de verbouwing werd die regeling opgeheven. Nu de verbouwing is afgerond, is volgens de beheerder van de parkeerplaats, Bethesda Vastgoed, de tijd rijp om het weer in te voeren.

Bij de vestiging van het ADRZ in Goes moet er al een tijdje parkeergeld worden betaald. Daar is het ADRZ wel de eigenaar van het terrein.

