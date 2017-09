Geen Zeeuwse titelstrijd motocross in Westdorpe

Geen motocross in Westdorpe (foto: Leontien Ruissen)

Het is al de tweede wedstrijd die niet doorgaat in de reeks van het Open Zeeuws kampioenschap. Eerder werd de cross in Vlissingen afgelast. Vorige week werd in Rilland wel gereden.

Open Zeeuws kampioenschap

kalender zaterdag 2 september Open Zeeuws kampioenschap 1 Vlissingen zaterdag 9 september Open Zeeuws kampioenschap 2 Rilland zaterdag 16 september Open Zeeuws kampioenschap 3 Westdorpe zaterdag 23 september Open Zeeuws kampioenschap 4 Wemeldinge zaterdag 30 september Finale Open Zeeuws kampioenschap Axel

De special-day die voor komende maandag gepland staat in Westdorpe gaat wel door. Tijdens dit evenement (vanaf 15.00 uur) mogen mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking plaatsnemen in een jeep, quad of zijspan. De special-day wordt voor de zestiende keer gehouden.