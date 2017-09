Eén dag overleven op streekproducten kan!

Menu

Zo'n keurmerk verzekert dat je echt Zeeuws product in handen hebt. Coördinator Sabine Verburg gaat bij bedrijven langs om te controleren of de producten die ze verkopen echt uit Zeeland komen voordat ze een certificaat krijgen.

In totaal zijn er al 122 certificaten uitgedeeld sinds de oprichting in 2014. Begin dit jaar zijn er dertig bijgekomen. Zo'n tachtig verschillende producten dragen het keurmerk, waaronder veel mosselen. Uit al die producten kun je inmiddels een dagmenu samenstellen.

Ontbijt Eieren, brood, melk, pannenkoeken, yoghurt, zoet fruitbeleg, fruitsap, boter, kaas en/of vleeswaren Tussendoor Zeewierthee, koekjes, fruit en/of limonade Lunch Broodjes, karnemelk, chutneys en/of soep Diner Oesters, mosselen, rundvlees, varkensvlees, lamsvlees, aardappelen, friet, tarwe risotte en/of (zilte) groente Dessert Vla en/of yoghurt Bij de borrel Wijn, zeewierchips en/of kaasjes

Van boerenyoghurt tot mosselen (foto: Omroep Zeeland)

Meer vraag

Niet alleen eten en drinken krijgen een certificaat. Er zijn ook klompen, verzorgingsproducten en kunstwerken uit Zeeland. Er komen meer producten bij omdat er ook meer vraag naar is vanuit de consument. Dat komt volgens coördinator Sabine Verburg omdat consumenten tegenwoordig de oorsprong van een product willen weten. "Het heeft ook met duurzaamheid te maken. De producten komen uit de buurt, zijn vers en moeten geen lange afstanden afleggen." Bovendien komt ook de Zeeuwse trots om de hoek kijken. "Zeeuwen voelen zich verbonden met de regio en daar horen streekproducten bij."

Een product krijgt het keurmerk Zeker Zeeuws als het aan een aantal voorwaarden voldoet. Het moet in Zeeland zijn geteeld, gekweekt, gevangen of geproduceerd. Het product moet vervolgens ook in de provincie zijn verwerkt of verpakt. Dat proces moet op een duurzame manier gebeuren met respect voor mens, dier en milieu. Omdat het geen massaproductie is, betekent het ook dat de prijzen voor de producten hoger liggen in vergelijking met het huismerk van supermarkt Jumbo.

Producten met keurmerk Zeker Zeeuws vergeleken met huismerk supermark Jumbo (foto: Omroep Zeeland)

Overigens zijn niet alle producten duurder. Zeeuwse graanproducten zijn juist goedkoper. Maar of klanten echt letten op de prijs? "Ik kom uit Bergen op Zoom en ik ben helemaal verknocht aan Zeeland. Daar horen Zeeuwse producten bij", laat een klant van een supermarkt in Oostkapelle weten. Een andere klant heeft minder ervaring met de producten. "Of zijn mosselen ook echt Zeeuws? Dan eet ik weleens Zeeuwse producten!"

Deal met Hello Fresh

Zeker Zeeuws is een stichting die in 2014 is opgericht. De stichting is onafhankelijk. Onlangs is naast de stichting, de coöperatie Zeker Zeeuws opgericht. Hierdoor kan er meer reclame worden gemaakt voor de streekproducten. Dat lijkt te helpen. Er is een deal gesloten met het landelijke bedrijf Hello Fresh dat maaltijdpakketten verkoopt. Ook een grote Franse supermarktketen is geïnteresseerd. Het zijn dan voornamelijk de mosselen die gewild zijn.

Coördinator Verburg van Zeker Zeeuws heeft zelf ook nog wel een wens. "Ik zou nog wel een Zeeuwse whisky in het assortiment willen en meer graanproducten. Zo zijn er mensen bezig om een Zuesli, een Zeeuwse cruesli, te ontwikkelen. Het zou mooi zijn dat die ook het keurmerk krijgt."