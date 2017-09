Blusheli loost 7500 liter per keer boven Kop van Schouwen

Het scenario: een grote brand in het natuurgebied bedreigt een nabijgelegen camping. De helikopter van defensie wordt opgeroepen om ervoor te zorgen dat de brand zich niet verder verspreidt.

Blussen met de heli in dit duingebied is voor ons een uitdaging" Ben, Defensie

Bambi bucket

De blushelikopter gebruikte tijdens de oefening een zogenaamde 'bambi bucket'. Deze flexibele waterzak onder de helikopter werd boven de brand uitgestort. In de zak kan per keer 7500 liter water worden vervoerd en gedropt.

'Duingebied is uitdaging'

Ben is één van de leden van het defensieteam dat zich bezighoudt met de inzet van de helikopter. "Dit duingebied is een uitdaging voor ons en onze helikopter. Je hebt te maken met hoogteverschillen en verschil in windsterkte. Het is goed om hier een keer geoefend te hebben."

Defensie werkte samen met de Veiligheidsregio Zeeland, de gemeente Schouwen-Duiveland, de provincie en Natuurmonumenten. De Veiligheidsregio Gelderland Noord-Oost coördineert de inzet van de helikopter bij oefeningen. Dat zijn er vier per jaar. Christiaan Velthausz: "Het is een enorme complexe situatie door het gebied, de omgeving en de verschillende instanties. Maar voor zover ik het nu kan zeggen, verloopt alles prima. "

Code Rood

In juni dit jaar gold voor de Kop van Schouwen en andere duingebieden Code Rood. Dat betekent dat de kans op een brand aanzienlijk was.

Voor het publiek viel er tijdens de oefening niet veel te zien, omdat grote delen van het bos en duingebied waren afgezet.