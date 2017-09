Camper in Yerseke vliegt in brand

Camper in Yerseke vliegt in brand (foto: Omroep Zeeland)

In een camper die staat geparkeerd aan de Langeville in Yerseke is rond het middaguur brand uitgebroken. Omdat er meerdere gasflessen in de camper liggen, heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand.

De brandweer probeert nu uitbreiding van de brand naar de naastgelegen woning te voorkomen.