Defensie GOES leunt op tienerbroers uit Arnemuiden

Klaas van Hecke is negentien jaar en speelt als rechtsback bij GOES. Jan Paul van Hecke is met zijn zeventien jaar één van de jongste centrale verdedigers in de hoofdklasse. GOES heeft tot nu toe slechts één tegendoelpunt moeten incasseren. Dat gebeurde ook nog eens uit een strafschop.

Wat opvalt aan beide broers is dat ze met volle overgave de wedstrijden spelen. "Ze geven honderd procent vol gas", zegt GOES-trainer Rogier Veenstra. "Het maakt niet uit of je dertig, zeventien of twintig bent. Ze laten op zondag zien dat ze het niveau aankunnen."

Klaas en Jan Paul van Hecke komen uit een echt voetbalgezin. Ook hun broers Guus van Hecke (Arnemuiden) en Huib van Hecke (JVOZ) voetballen. "Het gaat bij ons altijd over voetbal", zegt Jan Paul. Dat is niet vreemd met een beroemde voetballer in de familie. Want Jan Poortvliet (oud-international) is hun oom.

Klaas van Hecke (links) en Jan Paul van Hecke (foto: Omroep Zeeland)

Klaas en Jan Paul van Hecke maakten deel uit van de jeugdopleiding van JVOZ in Vlissingen. Klaas speelde daarna nog een jaar bij NAC Breda, maar kwam vervolgens bij GOES terecht. Jan Paul was op stage bij Club Brugge, maar werd niet tot de jeugdopleiding toegelaten.

Toch blijven beide broers lonken naar het profvoetbal. "We willen graag allebei hogerop. Als dat naar het profvoetbal is: graag!", zegt Klaas.

Zaterdagavond spelen de broers Van Hecke met GOES in en tegen Vlissingen. Bij Vlissingen spelen trouwens ook twee broers in de verdediging: Renzo en Milton Roemeratoe.

Bekijk hieronder wedstrijdbeelden van Klaas en Jan Paul van Hecke in de met 2-1 gewonnen wedstrijd tegen Gemert.