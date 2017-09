Binnen één week genoeg geld voor beroep Brouwerseiland

Het Grevelingemeer waar Brouwerseiland moet komen (foto: Omroep Zeeland / Jan van der Linde)

In totaal is 30.000 euro nodig om naar de Raad van State te gaan voor een procedure. De helft van dat bedrag, 15.000 euro, betaalt de Zeeuwse Milieufederatie uit eigen zak, maar voor de andere helft had de milieuorganisatie hulp nodig.

Dit laat zien dat mensen niet alleen bereid zijn om een handtekening te zetten onder een petitie, ze zijn zelfs bereid om hun portemonnee te trekken." Ira von Harras van de ZMf

Dat bedrag is nu dus opgehaald, dankzij 681 donaties, maar de actie blijft voorlopig nog doorgaan. Want die 15.000 euro is het minimumbedrag wat nodig is om naar de Raad van State te stappen, en financiële hulp blijft welkom zegt de ZMf.

Het streefbedrag is behaald, de Zeeuwse Milieufederatie stapt naar de Raad van State (foto: Zeeuwse Milieufederatie)

"Bovendien is dit een sterk signaal aan de gemeente", voegt Ira von Harras van de ZMf toe. "Dit laat zien dat mensen niet alleen bereid zijn om een handtekening te zetten onder een petitie, ze zijn zelfs bereid om hun portemonnee te trekken om deze plannen niet door te laten gaan."​

Vakantievilla's

Brouwerseiland is een project van projectontwikkelaar Matthijs Zeelenberg. Hij wil in het Grevelingenmeer dertien eilanden opspuiten en daar 325 vakantievilla's op zetten. De internationaal geliefde surfspot van windsurfers zal daardoor verdwijnen, want door de opgespoten eilanden wordt de wind gedempt. En volgens natuurorganisaties, waaronder ZMf, gaat door het project een stukje unieke natuur verloren.

In 2014 werd voor het eerst bericht over de mogelijke bouw van villa's op Brouwerseiland. Surfers vreesden direct voor hun plek, de kom bij de Brouwersdam is een geliefde internationale surfspot voor windsurfers. Jarenlang werd er geprotesteerd, maar de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland stemde uiteindelijk toch voor het plan. De surfers hebben het gevoel dat er systematisch procedurele fouten zijn gemaakt en besloten naar de Raad van State te stappen. Deze zal beoordelen of het proces van besluitvorming eerlijk is verlopen. Eventueel kan de Raad van State eerdere besluiten verwerpen.

