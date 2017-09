Zeeland legt zich erbij neer: 27 miljoen voor Thermphos

Wel gaat de provincie volgende week met een aantal ministeries om tafel om over de penibele financiele positie van de provincie te praten. "We willen bijdragen, maar we hebben die 27 miljoen euro gewoon niet". Een verhoging van de wegenbelasting in Zeeland, wat samsom voorstelde, ziet politiek Zeeland niet zitten.

Eén van de mogelijkheden om de 27 miljoen euro te betalen is om het over een periode van bijvoorbeeld dertig jaar uit te smeren. Dan zou het gaan om een bedrag van een kleine miljoen euro per jaar, maar ook dat is volgens De Bat een probleem. "Een paar ton meer of minder op de begroting, maakt voor de provincie Zeeland heel wat uit."

Kosten gedeeld

Voor de sanering van de voormalige fosforproducent Thermphos in Vlissingen-Oost is nog 83 miljoen euro nodig, becijferde een commissie onder leiding van oud-PvdA-leider Diederik Samsom. Volgens Samsom moeten die kosten door drie partijen worden gedeeld, die dan ieder ruim 27 miljoen euro betalen; Rijk, provincie Zeeland en havenbeheerder Zeeland Seaports, eigenaar van het terrein.

Het Rijk en Zeeland Seaports lijken akkoord, maar de provincie is het in eerste instantie niet eens met de verdeling. Zeeland heeft een lege schatkist en kan die 27 miljoen maar moeilijk ophoesten. Het Rijk zou een groter deel van de totale kosten voor zijn rekening moeten nemen.

Brussel

Gedeputeerde Jo-Annes de Bat vertelde politieke partijen vrijdagmorgen in de Statencommissie Bestuur dat er komende week gesprekken zijn met verschillende ministers over de kwestie Thermphos en de netelige financiële positie van Zeeland. De provincie wil - knarsetandend - best 27 miljoen op tafel leggen voor Thermphos, maar dan moet Den Haag Zeeland wel tegemoet komen.

De Bat vertelde de Statenleden ook dat er vorige week gesprekken zijn geweest in Brussel over de kwestie Thermphos. Veel wil De Bat niet kwijt over wat de gesprekken hebben opgeleverd. "Duidelijk is dat we nu met de juiste mensen aan tafel zitten", is het enige wat hij daarover kwijt wil.

Goedkope fosfor

De provincie wil dat Europa een bijdrage levert aan de peperdure sanering van het vervuilde Thermphos-terrein in Vlissingen-Oost. Europa deed destijds niets toen bedrijven uit Kazachtstan grote partijen fosfor goedkoop op de Europese markt dumpten en zo Thermphos uit de markt drukten.