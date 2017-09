Bekir Kolic haalt inspiratie uit de liefde

Bekir Kolic - Liefde In Overvloed

Bekir Kolic werd geboren in Keulen. Zijn moeder komt uit Montenegro en zijn vader uit Kosovo. Het gezin kwam terecht in het asielzoekerscentrum in Middelburg. "De procedure heeft 12 jaar geduurd. Zodoende ben ik opgegroeid met jongeren die uit dezelfde situatie komen."

Voor mij ligt de zekerheid juist in de muziek."" Bekir Kolic

Iets persoonlijks

Al gauw werd duidelijk dat hij de muziek in wilde. Vaak luidt het advies: misschien is het beter om eerst wat zekerheid te vinden? Hij ging daarom eerst naar het CIOS (Centraal Instituut Opleiding Sportleiders), maar Bekir studeert nu aan de Herman Brood Academie in Utrecht. "Voor mij ligt de zekerheid juist in de muziek. Ik heb iets persoonlijks wat ik heel tof vind, dat ik kan ontwikkelen: het zingen, schrijven en het delen van verhalen. 't Zou zonde zijn om dat opzij te schuiven voor iets anders."

Toen kwam Liefde In Overvloed. De prachtige dame in de videoclip is een klasgenoot die hem graag wilde helpen. "Ik had het niet verwacht dat er zo veel belangstelling voor zou zijn. We hebben pas laat besloten dat het deze zomer zou uitkomen. Het is zo snel gegaan dat ik de mogelijkheden die er nu zijn nog niet helemaal besef. Ik ben heel blij en dankbaar voor wat er nu gaande is en wat er gaat komen."

Samenwerking

Bekir tekende een platencontract bij het label Neerlands Dope van Akwasi. "Er was een klik en nu is daar een mooie samenwerking uitgerold." Bekir is druk bezig met het schrijven van nieuwe nummers. "Ik schrijf alles zelf. Niet per se over de liefde, maar ik haal wel veel inspiratie uit de liefde. Via Akwasi ben ik ook met andere Zeeuwen in aanraking gekomen: producer Joris Joziasse en Isabel Provoost. We zijn wat dingen aan het schrijven."