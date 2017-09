'Zeeuws keurmerk is kroon op je werk'

Kok Hans Everse weet er alles van. Hij maakt verschillende Zeeuwse gerechten voor de verkoop in onder meer supermarkten. Zo maakt hij vissoep en voorgebakken frietjes. De ingrediënten komen grotendeels uit Zeeland en daarom vond hij het belangrijk om een keurmerk te krijgen.

"Ik ben een trotse Zeeuw en werk het liefst met Zeeuwse producten. Bovendien wil ik aan mijn klanten laten zien waar de ingrediënten die ze voorgeschoteld krijgen vandaan komen. Met zo'n keurmerk weten ze dat meteen." Eén keer per jaar wordt Everse gecontroleerd of zijn producten nog aan de eisen voldoen.

Klanten willen toch weten waar een product vandaan komt. Zo weten ze meteen dat ze in Zeeland investeren." Hans Everse, kok

Hij denkt dat zo'n keurmerk ook bijdraagt aan de verkoop van zijn producten. "We staan als ondernemers sterker. De producten staan bij elkaar in de schappen waardoor klanten de mogelijkheid hebben om Zeeuwse producten makkelijker te combineren." Ook hij merkt dat er meer interesse is voor zijn Zeeuwse gerechten. "Klanten willen toch weten waar een product vandaan komt. Zo weten ze meteen dat ze in Zeeland investeren."

Meer certificaten

Coöperatie Zeker Zeeuws deelt certificaten uit aan bedrijven die producten maken, telen of vangen in Zeeland. Het is een onafhankelijke partij, die als doelt heeft om echte Zeeuwse producten te onderscheiden van namaak. Sinds de oprichting in 2014 hebben ze 122 certificaten uitgedeeld. In het eerste half jaar van 2017 hebben dertig bedrijven een keurmerk gekregen voor een product, waaronder veel mosselen.

