Nieuwe hbo-opleiding voor Zeeuwse jongeren

De vestiging van HAS Hogeschool in Den Bosch (foto: Omroep Zeeland)

Volgens de eigen cijfers van de HAS Hogeschool komt nu al zo'n dertig procent van de leerlingen komt uit de omgeving van Bergen op Zoom. Daarom willen ze daar nu een vestiging openen.

De HAS Hogeschool heeft nu twee vestigingen in 's-Hertogenbosch en Venlo, met in totaal 3800 studenten. Het doel van de hogeschool is om te groeien naar de 5000 studenten.

Kleinschalig

De start in Bergen op Zoom is kleinschalig, maar de bedoeling is om snel te groeien. Bij de start biedt de nieuwe vestiging ruimte aan zo'n vijf a zes studenten, maar in vijf tot acht jaar moet de vestiging uitgroeien naar een opleidings- en onderzoeksinstituut dat tientallen medewerkers werk biedt en honderden studenten herbergt.

Met de komst naar Bergen op Zoom richt HAS Hogeschool zich ook op Zeeland. De onderwijsinstelling ziet de nieuwe vestiging in Bergen op Zoom als uitvalsbasis voor onze provincie. Veel jongeren trekken weg uit Zeeland en komen vaak ook niet meer terug. Een van de oorzaken van het wegtrekken van jongeren is dat er weinig studiemogelijkheden zijn in hun provincie.