Meer aanvallende opties voor Vlissingen tegen koploper GOES

VC Vlissingen (foto: Paul ten Hacken)

In de gemeente Vlissingen zijn alle wedstrijden op natuurgras afgelast. Rond 15.30 uur wordt het hoofdveld herkeurd en wordt duidelijk of de wedstrijd op natuurgras wordt gespeeld. Als het hoofdveld wordt afgekeurd, wijken beide teams uit naar kunstgras.



Bij Vlissingen keren enkele spelers terug in de selectie. Met de komst van de middenvelders Khalid El Hattach en Mart de Kroo zijn er meer mogelijkheden voor trainer John Karelse in aanvallend opzicht. Ook verdediger Jarreau Manuhuwa keert terug in de selectie.

Vlissingen-trainer John Karelse (foto: Paul ten Hacken)

Promovendus GOES begon het seizoen met twee overwinningen (op Meerssen en Gemert) en is de trotse koploper in de hoofdklasse B. In de selectie van trainer Rogier Veenstra is middenvelder Remon de Vlieger nog een twijfelgeval. De Vlieger heeft een hamstringblessure.

Vlissingen - GOES

niet inzetbaar Vlissingen GOES blessures Regilio Pinas Thijs Rentier Menancio Weeda Boy de Jonge Roniël Uranie Arsham Haghayegh Deladier Pereira schorsingen - -

De spelers van beide teams kennen elkaar door en door. Er zijn meerdere spelers die voor zowel Vlissingen als GOES hebben gespeeld. Dat zijn Milton Roemeratoe, Yves Nyemb, Raymond Wolff, Steve Schalkwijk, Mart de Kroo, Dangelo Martien, Quincy Gooding, Shannon Braafhart en Menancio Weeda.



Ook beide trainers kennen elkaar goed. Rogier Veenstra volgde bij GOES John Karelse op als trainer. En Veenstra maakte zijn debuut als profvoetballer in 2006 bij NAC onder de hoede van Karelse, die op dat moment hoofdtrainer in Breda was.

GOES-trainer Rogier Veenstra (foto: Omroep Zeeland)

Vlissingen is na twee duels de enige ploeg in de hoofdklasse B die nog geen tegengoal heeft moeten incasseren.

Hoofdklasse B zondag

stand 1. GOES 2-6 (+2) 2. Groene Ster 2-6 (+2) 3. EHC 2-4 (+4) 4. IFC 2-4 (+1) 5. Vlissingen 2-4 (+1)

De laatste keer dat Vlissingen en GOES tegen elkaar speelden in een officiële wedstrijd was in het seizoen 2014-2015. Vlissingen won toen met met 3-2 van GOES door drie treffers van Hoessein Bouzambou.

GOES juicht na de goal van Raymond Wolff tegen Gemert (foto: Omroep Zeeland)

Historie tussen Vlissingen en GOES

laatste onderlinge ontmoetingen 26 augustus 2014 Vlissingen-GOES 3-2 (poulefase districtsbeker) 15 april 2012 Vlissingen-GOES 1-1 (1e klasse C) 13 november 2011 GOES-Vlissingen 0-1 (1e klasse C)

Om meer toeschouwers naar de Irislaan te trekken is besloten de wedstrijd op zaterdagavond (19.30 uur) te spelen. "We verwachten tussen de zeven- en achthonderd toeschouwers, maar dat hangt natuurlijk ook van het weer af", aldus bestuurslid Peter Snaaijer van Vlissingen. Na afloop van de wedstrijd is er nog livemuziek.