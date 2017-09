Deel A58 dicht, nieuwe borden moeten verkeerschaos voorkomen

File op de A58 door werkzaamheden (foto: OZ)

De rijbaan richting Bergen op Zoom gaat vanavond om 20.00 uur al dicht tussen 's-Gravenpolder en Rilland, het verkeer wordt omgeleid via de Oude Rijksweg (N289). Een uur later wordt het verkeer al van de A58 gestuurd bij Goes, op knooppunt De Poel. Pas maandagochtend 06.00 uur gaat de weg weer open.

Urenlang vast

Vorig weekend ging daar ook al een deel van de A58 dicht voor werkzaamheden. Dat leidde tot lange files op de A58 en op de omleidingsroute over de Oude Rijksweg. Weggebruikers stonden urenlang vast en sommige bestuurders gingen zelfs spookrijden om aan de file te ontsnappen. Weggebruikers werd aangeraden om helemaal via de Zeelandbrug of de Westerscheldetunnel om te rijden.

Duitse toeristen op de A58 (foto: Anne-Marie van Iersel uit Koudekerke)

Onderdeel van het probleem was dat Rijkswaterstaat er niet op had gerekend dat er zoveel Duitse toeristen dat weekend huiswaarts reden. Rijkswaterstaat heeft de verkeerschaos van afgelopen weekend onderzocht, om herhaling te voorkomen.

Betere omleidingsborden

De rijksdienst trekt de conclusie dat de werkzaamheden wel gewoon door kunnen gaan, maar dat nieuwe, betere omleidingsborden een herhaling van de problemen moet voorkomen. Of dat ook daadwerkelijk gaat lukken is nog maar de vraag, dat moet vanavond en dit weekend blijken.

De werkzaamheden uitstellen tot een ander tijdstip of alleen 's nachts werken heeft volgens Rijkswaterstaat geen zin. Er moet nu eenmaal bij bepaald weer gewerkt worden. Voor asfaltering moet het bijvoorbeeld warm genoeg zijn, dus is 's nachts of in de winterperiode werken geen optie.

Duitse toeristen

Wel gaat Rijkswaterstaat dus proberen om de automobilisten dit keer beter te informeren. Er worden borden bijgeplaatst en de bestaande borden worden aangepast, om het vooral ook voor Duitse toeristen te verduidelijken waar ze het beste de snelweg kunnen verlaten.

Auto's op de A58 bij Goes (foto: André Vermeulen uit Goes.)

Op het informatiebord bij de afslag naar de Sloeweg, dat verkeer de weg wijst naar Terneuzen en Antwerpen, wordt bijvoorbeeld ook de bestemming Aken toegevoegd. En op het bord vlak voor Goes, met daarop de omleidingsroute over Schouwen-Duiveland, wordt nu ook Duitsland toegevoegd als bestemming. Eerder stonden op dat bord alleen de bestemmingen Rotterdam en Breda.

