Vakjury van Film by the Sea kiest voor 'symfonie in zwart en wit'

De winnende film gaat over twee joodse broers die in de Tweede Wereldoorlog de vernietigingskampen overleven en daarna terugkeren naar hun dorp in Hongarije. Hun terugkeer maakt veel los in het dorp, waar de gehele joodse bevolking is afgevoerd naar de vernietigingskampen.

Trailer van de winnende film: 1945

De film is gebaseerd op een kort verhaal van de Hongaarse schrijver Gabór Szántó. De schrijver van het oorspronkelijke verhaal en de regisseur van de verfilming, de Hongaarse regisseur Ferenc Török, namen de prijs samen in ontvangst.

De vakjury was unaniem in de keuze voor deze Hongaarse film. "1945 is prachtig verfilmd, een symfonie in zwart en wit", schrijft de jury in het juryrapport. "Soms heel licht en vrolijk, bijna om de wreedheid en waardigheid schrijnender te belichten."

Vakjury

Dit jaar bestond de vakjury schrijver Oek de Jong, regisseurs Paula van der Oest en Robert-Jan Westdijk, muzikant en tekstschrijver Peter Slager, schrijver en journalist Hans-Maarten van den Brink, actrice Ariane Schlüter en de juryvoorzitter was schrijver en presentator Adriaan van Dis.

Parel voor Beste Boekverfilming

Naast de vakjuryprijs werden vanavond ook andere prijzen uitgereikt, waaronder de Parel voor Beste Boekverfilming. Die is dit jaar gewonnen door Tonio. In de film én in het boek worstelen de ouders van Tonio na zijn dood bij een verkeersongeluk met het verlies van hun zoon. Vader Adri probeert de aanloop naar het noodlottige ongeluk te reconstrueren in een radeloze zoektocht naar zin en betekenis.

Trailer van de beste boekverfilming: Tonio

Publieksprijs

De verfilming van het boek van A.F.Th. van der Heijden werd geregisseerd door Paula van der Oest. Zij zat ook in de vakjury, maar die heeft geen invloed op de keuze voor de Parel, want het is een publieksprijs. Via internet kon gestemd worden op een van de zeven genomineerden. Vorig jaar ging de Parel naar de boekverfilming Publieke Werken van regisseur Joram Lürsen.

Franstalig

De prijs voor beste Franstalige film, Le prix des TV5 Monde, werd dit jaar gewonnen door 120 BPM. De film gaat over vriendschap en liefde, tegen de achtergrond van de strijd tegen AIDS in Parijs aan het begin van de jaren negentig.

Trailer van de beste Franstalige film: 120 BPM

Hitler

De Grand Acting Award werd dit jaar uitgereikt aan de Zwitserse acteur Bruno Ganz. Hij krijgt de oeuvreprijs van Film by the Sea onder meer voor zijn bekendste rol: die van Adolf Hitler in de film Der Untergang.

Trailer van Der Untergang, met Bruno Ganz als Hitler

Die film over de laatste dagen uit het leven van de nazileider werd ook vertoond tijdens het festival, maar er werden ook twee nieuwe films met Ganz vertoond: The Party en In Times of Fading Light. Die twee films gingen in première tijdens het festival in Vlissingen.

Ook de jongerenjury en de studentenjury hebben vanavond opnieuw hun keuze toegelicht. De jongerenjury koos de dramatische komedie The Square. De International Student Jury ging voor de Franse film Patients.

Altruïsme

De keuze van de jongeren viel op The Square omdat het volgens de jury "zo'n groot aantal thema's aansnijdt, zoals de verhouding tussen rijk en arm, het gedrag van mensen in de moderne kunstwereld en menselijk gedrag in het algemeen". De film gaat over een curator van een Zweeds museum die met zijn voorstelling 'The Square' voorbijgangers uitnodigt tot altruïsme.

Trailer van keuze jongerenjury: The Square

'Humor en nederigheid'

De studentenjury noemt de door hun gekozen film Patients een 'masterpiece'. De film gaat over Ben, die na een ernstig ongeluk verlamd raakt en in een revalidatiecentrum belandt "Ieder detail, ieder camareshot brengt ons binnenin de hoofden van deze patiënten met humor en nederigheid", staat in het juryrapport.

De keuze van de studentenjury: Patients

Morgenmiddag komt er voorlopig weer een einde aan de prijzenregen van Film by the Sea. Om 16.00 wordt de laatste prijs van deze editie uitgereikt: de Sylvia Kristel Award, die gaat naar de Belgische actrice Romy Louise Lauwers. Zij speelt de rol van Panda in de film Het leven is vurrukkuluk van Frans Weisz.

Nieuwe talenten

De prijs is in het leven geroepen ter nagedachtenis van de Nederlandse actrice Sylvia Kristel, die in 2012 op 60-jarige leeftijd overleed. Het doel is om nieuwe talenten aan te moedigen. Met de prijs is ook een geldbedrag van 10.000 euro gemoeid. Eerder kregen Sylvia Hoek, Genevieve Gaunt en Nina de la Parra de Sylvia Kristel Award.

Kijkje achter de schermen

