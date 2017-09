New Orleans blijft uitgangspunt van Jazz by the Sea

Het publiek dat het festival aantrekt bestaat het merendeel uit ouderen. Hans Barth, voorzitter bestuur van Jazz by the Sea, wil hierin verandering aanbrengen. "Wij willen laten zien aan jongeren dat jazz geen oubollige muziekstijl is. Daarom laten wij tijdens het festival ook jonge jazz artiesten optreden die variëren in de leeftijd van 25 tot 30 jaar."

Programma

Het programma van het jazzfestival is gevuld met grote namen uit de Jazz wereld. De Canadese trompettist Patrick Tevlin die zaterdagavond optreedt in The Preservation Hall Jazzband, staat in eigen land bekend als een van de beste trompettisten. De band 'The Juke Joints' zorgt voor een Zeeuws tintje en spelen vooral akoestische jazz. Uit Stockholm komen de jongste artiesten van dit jaar. Zeven dames die samen 'Ladies Got the Blues' vormen. De Engelse banjovirtuoos Sean Moyses sluit het festival af.

Gratis

De toegang is gratis en de organisatie wil dat graag zo houden. "We hebben genoeg sponsoren en de artiesten treden hier graag op. De musici die komen zijn professioneel en hechten meer waarde aan muziek maken voor publiek dan de centen", vertelt Barth. Zijn bedoeling is vooral om het publiek een plezierig weekend te bezorgen en mensen van buitenaf naar de kust te lokken. En dat is volgens Barth gelukt: "Alle accommodaties en campings in Domburg zitten vol. Ondanks dat de administratie van het aantal bezoekers niet wordt bijhouden omdat er geen kaarten zijn verkocht, verwachten wij toch 30.000 bezoekers". Het festival duurt nog tot en met zondag 17 september.