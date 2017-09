Burgemeester Bergmann wordt onwel tijdens diner

De burgemeester van Middelburg, Harald Bergmann, is vanavond onwel geworden tijdens een diner van de Provincie Zeeland. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis in Goes gebracht. Hij brengt daar de nacht door, ter observatie. Volgens de gemeente is zijn situatie stabiel.

Burgemeester Harald Bergmann van Middelburg (foto: Gemeente Middelburg) Het diner van de provincie waar Bergmann met spoed vertrok, werd gehouden in het Prinsenlogement in de Abdij in Middelburg. Wat de 51-jarige burgemeester van Middelburg precies mankeert, is nog onbekend.